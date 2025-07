Una nuova collezione dedicata ai più piccoli da Gensami

Gensami, il brand milanese di maglieria pregiata Made in Italy, presenta la sua nuova collezione dedicata ai più piccoli. La linea FW 2526 porta una ventata di novità nel mondo bambino con un mix irresistibile di comfort, eleganza e modernità. Quest'anno, l'offerta si amplia non solo nelle texture ma anche nelle fasce d'età, includendo capi pensati per bambini fino ai 6 anni. La maglieria ma si evolve con l'introduzione di filati pregiati come seta, cashmere, lana merino e cotone, affiancati ai materiali innovativi e sostenibili. Si aggiungono jersey organico e felperia in puro cotone, ideali per garantire ai bambini il massimo della morbidezza e della traspirabilità.

