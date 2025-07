Assalto al carro della Madonna choc alla festa patronale | persone finite in ospedale

Un evento che avrebbe dovuto essere di gioia e tradizione si è trasformato in un momento di grande paura: durante la festa patronale della Madonna della Bruna, un assalto al carro trionfale ha causato il panico tra i partecipanti, con alcune persone finite in ospedale. La città si stringe nel ricordo di questi episodi che hanno scosso la comunità, sottolineando l’importanza di garantire sicurezza durante le celebrazioni più sentite.

Momenti di paura e panico hanno accompagnato le fasi finali della festa patronale dedicata alla Madonna della Bruna, una delle celebrazioni più sentite e partecipate del Sud Italia. Come ogni anno, migliaia di persone si sono riversate per le strade della città per assistere ai riti tradizionali, ma l'entusiasmo e l'adrenalina hanno lasciato spazio anche alla preoccupazione per diversi incidenti verificatisi durante l'assalto al carro trionfale. La grande affluenza, il caldo e l'incoscienza di alcuni partecipanti hanno reso necessario l'intervento dei soccorritori e l'assistenza medica per più di una persona.