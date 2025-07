Morte Diogo Jota il cordoglio dell’Inter sui social | il messaggio per la scomparsa dell’attaccante del Liverpool

Il mondo del calcio piange la tragica scomparsa di Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool, e di suo fratello André. La notizia della loro morte in un grave incidente stradale in Spagna ha scosso tifosi e club, tra cui l’Inter, che ha espresso profondo cordoglio sui social. In questo momento di dolore, si rende necessario ricordare il valore e la passione che Jota ha portato in campo. La sua memoria vivrà nei cuori di tutti gli appassionati di calcio.

Morte Diogo Jota, il cordoglio dell’Inter sui social: il messaggio per la scomparsa dell’attaccante 28enne del Liverpool. Il mondo del calcio è sotto shock per la tragica morte di Diogo Jota, attaccante portoghese del Liverpool, morto insieme al fratello André in un gravissimo incidente stradale avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in Spagna, nella provincia di Zamora. Entrambi i fratelli, rispettivamente di 28 e 26 anni, hanno perso la vita in seguito al ribaltamento del veicolo su cui viaggiavano. L’incidente si è verificato lungo il chilometro 65 dell’autostrada A-52, nei pressi del comune di Palacios de Sanabria. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Morte Diogo Jota, il cordoglio dell’Inter sui social: il messaggio per la scomparsa dell’attaccante del Liverpool

