Una giornata di grande tensione si è conclusa con successo a Casalecchio, dove la bomba d'aereo risalente alla Seconda guerra mondiale è stata disinnescata e fatta brillare in piena sicurezza. La collaborazione tra forze speciali e tecnici ha garantito la protezione di cittadini e lavoratori, dimostrando come la professionalità possa trasformare momenti critici in eventi di sicurezza. Un esempio di eccellenza che rafforza la fiducia nella nostra capacità di affrontare emergenze storiche e moderne.

Bologna, 3 luglio 2025 – Con un'esplosione in piena sicurezza nella cava di Pianoro, stamattina alle 10,57 si sono concluse le operazioni di disinnesco di una bomba d'aereo sganciata durante la seconda guerra mondiale trovata un mese fa a Casalecchio nel corso del cantiere di realizzazione del nuovo tratto di Nuova Porrettana. Durante le operazioni per rendere inoffensivo il grande ordigno bellico è stato necessario anche chiudere il traffico sulla vicinissima autostrada A1. "La bomba d’aereo, da 100 libbre di fabbricazione americana del peso complessivo di circa 53 chili, di cui 26 di tritolo è stato trovato in pessime condizioni di conservazione - riferiscono gli specialisti dell'esercito inquadrati nel reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bomba di Casalecchio: disinnescata e fatta brillare / Video

