Spara al fratello e poi si uccide morte due ex guardie giurate | la scoperta in un appartamento a Napoli

Un tragico episodio scuote i Quartieri Spagnoli di Napoli: due ex guardie giurate, fratelli di 77 e 80 anni, sono stati trovati morti in casa loro, dopo aver esploso colpi di pistola. La scena lascia sgomenti, con gli investigatori che ipotizzano un grave caso di omicidio-suicidio. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi importanti per chiarire le motivazioni di questa drammatica tragedia.

Dei rumori secchi e sordi, colpi di arma da fuoco, sono esplosi in vico Spirito Santo, nei Quartieri Spagnoli a Napoli. Due uomini, due fratelli di 77 e 80 anni entrambi ex guardie giurate, sono stati trovati senza vita nella loro abitazione, al piano terra di un caratteristico basso napoletano. Sul posto sono arrivati gli investigatori della Polizia di Stato. L’ipotesi omicidio-suicidio. Secondo quanto si apprende, sarebbero stati alcuni passanti a sentire i colpi di pistola. Al momento nessuna pista viene esclusa. L’ipotesi che al momento sembra la più accreditata è che uno dei due fratelli abbia ucciso l’altro e poi abbia rivolto la stessa arma contro sé stesso. 🔗 Leggi su Open.online

