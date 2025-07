Giorgia Meloni a Farmindustria | Al lavoro per semplificare accesso ai farmaci

Giorgia Meloni si presenta a Farmindustria con un obiettivo chiaro: semplificare l'accesso ai farmaci, valorizzando un settore eccellente del made in Italy. L'industria farmaceutica, pilastro strategico per l’economia nazionale e europea, ha generato nel 2024 oltre 56 miliardi di euro di produzione, dimostrando la sua vitalità e importanza. È il momento di investire su innovazione, semplificazione e crescita: un passo fondamentale per un’Italia più forte e competitiva.

(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2025 “La farmaceutica rappresenta un'eccellenza del made in Italy e ha un ruolo strategico per la nostra economia e a dircelo sono i numeri. L'Italia può vantare una posizione di leadership a livello europeo grazie a un tessuto produttivo industriale dinamico e radicato sul territorio fatto di grandi aziende e di piccole e medie imprese che ha generato nel 2024 oltre 56 miliardi di euro di produzione e 54 miliardi in termini di export”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in un videomessaggio all'Assemblea di Farmindustria. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giorgia Meloni a Farmindustria: "Al lavoro per semplificare accesso ai farmaci"

Giorgia Meloni a Farmindustria: Al lavoro per semplificare accesso ai farmaci; Assemblea Farmindustria 2025, il videomessaggio del Presidente Meloni; Cattani: «Con i dazi Usa per il pharma perdite significative, Ue e Governo agiscano subito».

