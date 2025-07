AEW | Nuova stipulazione sancita per Hangman vs Mox

L’atmosfera è carica di tensione e adrenalina, mentre i due protagonisti si preparano a rivoluzionare il loro scontro. La richiesta di Hangman Adam Page di un Texas Death Match promette uno showdown epico e senza esclusioni di colpi ad All In, lasciando i fan con il fiato sospeso e il cuore in tumulto. La sfida si fa ancora più infuocata, e il palcoscenico è pronto per un duello che entrerà nella storia della AEW.

Lo show di AEW: Dynamite 300 è iniziato con un promo tra Hangman Adam Page e Jon Moxley, culminato nell'annuncio di una nuova stipulazione per il match titolato ad All In. Dopo un promo emozionante di Hangman, accolto da un pubblico caldissimo, il wrestler ha domandato a Mox di trasformare il loro incontro in un Texas Death Match. Il death rider, dopo aver spiegato a Hangman che non sarebbe mai stato in grado di sopportare il peso del main event e del titolo mondiale, ha rifiutato la proposta, lasciando che i suoi compagni di gruppo lo attaccassero senza pietà. Mentre i Death Riders erano in procinto di lasciare l'arena, Hangman si è rialzato, provocando l'ira dei nemici.

