Calciomercato Juve | nuova offerta per Francisco Conceicao! I bianconeri si sono avvicinati ai 30 milioni di euro della clausola con questa formula Tutti i dettagli

La Juventus continua a sognare Francisco Conceicao, offrendo quasi 30 milioni di euro per il suo cartellino. Dopo un primo rifiuto del Porto, i bianconeri non si arrendono e rilanciano con una proposta più convincente, puntando a rafforzare il proprio attacco con un talento emergente. Ma quali sono i dettagli di questa operazione e le chance di vedere Conceicao indossare la maglia della Juve? Scopriamolo insieme.

Calciomercato Juve: i bianconeri hanno provato ad avvicinarsi alla clausola di 30 milioni di euro con quell’offerta, ma il Porto ha detto di no. Nei giorni scorsi il calciomercato Juve ha presentato una nuova offerta per Francisco Conceicao, cercando di portare il talento portoghese in bianconero. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, la Juve ha cercato di confermare il classe 2002 nella propria rosa con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 27-28 milioni di euro. Tuttavia, la proposta è stata respinta dal Porto, che preferisce una cessione definitiva per il suo giovane talento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com