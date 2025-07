Flavia Pennetta su Jannik Sinner | Ha ancora le scorie della finale di Parigi ma potrebbe essere un vantaggio a Wimbledon

Flavia Pennetta, ex campionessa e ora commentatrice, vede in Jannik Sinner un potenziale protagonista di Wimbledon, nonostante le scorie della finale di Parigi. La sua esperienza e la determinazione del giovane talento potrebbero trasformare le lacrime in sorrisi, puntando a un risultato sorprendente. Per Sinner, il sogno londinese rappresenta l’occasione perfetta per riscrivere il suo cammino e dimostrare che ogni caduta può diventare un passo avanti verso il successo.

Trasformare le lacrime in sorrisi. È questo probabilmente il vero obiettivo che dovrà centrare Jannik Sinner a Wimbledon. La finale persa a Parigi contro lo spagnolo Carlos Alcaraz è stata un duro colpo per l’altoatesino, vicinissimo al traguardo, sfumato poi in un match epico e dall’esito favorevole all’iberico. A esserne convinta è Flavia Pennetta, vincitrice degli US Open 2015 e attualmente commentatrice su Sky Sport, seguendo il torneo di Wimbledon. “ Secondo me non ha ancora bruciato le scorie della delusione del Roland Garros ma di sicuro quella sconfitta contro Alcaraz è tutta benzina “, le prime parole Pennetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flavia Pennetta su Jannik Sinner: “Ha ancora le scorie della finale di Parigi, ma potrebbe essere un vantaggio a Wimbledon”

