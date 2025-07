Diritti tv la Ligue 1 realizza la rivoluzione di De Laurentiis | si mette in proprio

La Ligue 1 sta aprendo un nuovo capitolo nel panorama televisivo europeo, con il colpo di scena di De Laurentiis che decide di lanciarsi in proprio. Una mossa audace che segna la rivoluzione dei diritti tv e sfida gli equilibri tradizionali, puntando a un futuro più autonomo e innovativo. Questo cambio di rotta potrebbe rivoluzionare anche il modo in cui il calcio si propone agli spettatori, lasciando tutti con una domanda: è l’inizio di una nuova era?

Ora è ufficiale, la Ligue 1 ha aperto scenari clamorosi in Europa sul piano dei diritti televisivi. De Laurentiis lo aveva detto illo tempore: con il calcio in mano alle emittenti private « il calcio morirà ». I francesi – memori anche del fatto che nella stagione passata pochi broadcaster hanno voluto acquistare i diritti di un campionato definito "inferiore" o poco spettacolare – hanno deciso di uscire dal dominio di Canal+ e beIN Sports lanciando una propria piattaforma streaming, Lfp media, per trasmettere in modo diretto e autonomo il massimo campionato francese. In particolare, Canal+ ha dominato il mercato francese dal 1984 al 1999, con un'offerta di abbonamento che inizialmente costava 120 franchi (circa 18,30 euro) saliti poi a 184 franchi (28,10 euro) nel 1999.

