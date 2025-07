Napoli svolta inaspettata per Lang | ora è fatta

Il Napoli si appresta a vivere una svolta inaspettata: l’arrivo di Noa Lang sta per diventare realtà, con la firma imminente che sancirà il suo trasferimento. Dopo le difficoltà iniziali, una decisione clamorosa potrebbe cambiare gli equilibri in attacco, offrendo al club un rinforzo di qualità e carisma. Se non fosse che, a differenza del georgiano, l’esterno vanta dei precedenti significativi. Il giocatore arriva a Napoli già...

Il Napoli si prepara a chiudere definitivamente Noa Lang. L'olandese è il primo vero rinforzo nel tridente d'attacco dopo l'addio di Kvaratskhelia, di cui sembra ricordare le caratteristiche tecniche. Se non fosse che, a differenza del georgiano, l'esterno vanta dei precedenti significativi. Il giocatore arriva a Napoli già 26enne, dopo diverse esperienze europee tra il Club Brugge ed il PSV, due club rinomati per la loro grande scuola di talenti. Lang però troverà nella sua prossima esperienza con il Napoli l'occasione di cimentarsi con uno dei campionati più competitivi d'Europa.

