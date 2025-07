Concorso docenti secondaria PNRR2 | tutte le convocazioni IN AGGIORNAMENTO

Il concorso docenti della secondaria PNRR2 finalmente prende quota: con il via libera del Ministero e l'apertura delle convocazioni, le speranze dei candidati si riaccendono. Dopo l’attesa, le commissioni stanno organizzando le prove orali in tutta Italia, assicurando nuove opportunità per tutti i candidati. Scopri tutte le ultime novità e aggiornamenti sul concorso in tempo reale, perché ogni dettaglio può fare la differenza nel tuo percorso verso l’insegnamento. Restate sintonizzati, l’iter è in pieno movimento!

Finalmente sbloccato il concorso scuola secondaria PNRR2 bandito con DDG n.30592024: dopo il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del voto minimo in quelle classi di concorsoregioni in cui non si svolgerĂ la prova suppletiva, le commissioni possono convocare i candidati per lo svolgimento della prova orale. L'articolo Concorso docenti secondaria PNRR2: tutte le convocazioni IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

