Inter Pavard gioca a padel in Sardegna e scatena la rabbia dei tifosi

L’ultima uscita di Benjamin Pavard in Sardegna ha scatenato un vero putiferio tra i tifosi dell’Inter, già scuotere da recenti polemiche. Immortalato mentre si dilettava a padel con amici, tra cui Theo Hernandez, il difensore francese ha alimentato le discussioni sui social e tra i supporter nerazzurri. La sua visita in Costa Smeralda e il presunto problema alla caviglia hanno fatto infuriare i fan, pronti a chiedere spiegazioni e chiarezza sull’impegno del giocatore.

Le polemiche non accennano a fermarsi in casa Inter. Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club e il botta e risposta tra Lautaro Martinez e Hakan Çalhano?lu, anche Benjamin Pavard è finito nell’occhio del ciclone. Il difensore francese si trova in Costa Smeralda, Sardegna, dove è stato immortalato mentre giocava una partita di padel in compagnia di tre amici, tra cui il connazionale Theo Hernandez. Pavard e il problema alla caviglia. Il 29enne di Maubeuge era stato costretto a saltare il Mondiale per Club negli Stati Uniti per via di un problema alla caviglia. Per questo era tornato prima in Italia assieme a Hakan Calhanoglu, Yann Aurel Bisseck e Piotr Zielinski, anche loro infortunati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inter, Pavard gioca a padel in Sardegna e scatena la rabbia dei tifosi

In questa notizia si parla di: inter - pavard - sardegna - gioca

Inter, da Lautaro e Mkhitaryan a Pavard e Frattesi: chi recupera e chi no per la Lazio - L'Inter si avvicina alla finale di UEFA Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain con notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni.

#Pavard gioca a padel in Sardegna per rimettersi al meglio dal problema alla caviglia che lo ha costretto ad abbandonare l’#Inter impegnata al #MondialeperClub…sarà guarito, ottimo. Vai su X

Apprendiamo con grandissimo dolore la tragica morte di Diogo Jota in un drammatico incidente stradale. Siamo Interisti 1908 si unisce alla famiglia in questo momento orribile che ha sconvolto anche noi questa mattina. Notizie che non vorremo mai sentire, in Vai su Facebook

Pavard gioca a padel in Sardegna con Theo Hernandez: ma non era infortunato?; Assente dal lavoro per infortunio, ma gioca a padel: è Pavard dell’Inter…; Inter, Pavard infortunato gioca a Padel con Theo in vacanza: furia social dei tifosi.

Inter, Pavard infortunato gioca a Padel con Theo in vacanza: furia social dei tifosi - Benjamin Pavard non ha preso parte a neanche un minuto del Mondiale per Club che si è disputato negli Stati Uniti e ha fatto ritorno in anticipo in Italia per gestire il suo infortunio. Si legge su calciomercato.com

Pavard gioca a padel, rabbia social dei tifosi Inter: "E la caviglia?" - Il francese era rientrato in anticipo dal Mondiale per Club causa infortunio, la foto con Theo Hernandez fa arrabbiare i tifosi ... Lo riporta msn.com