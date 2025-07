Paura su un volo Ita | aereo si scontra con un gruppo di gabbiani ed è costretto a tornare indietro

Un volo ITA Airways Palermo-Milano Linate si trasforma in un episodio da brivido: pochi minuti dopo il decollo, una collisione con un stormo di gabbiani ha costretto l’aereo a rientrare e cancellare la tratta. Per i passeggeri, paura e disagio sono stati inevitabili, ma fortunatamente nessun incidente grave. Ecco cosa è successo e come si sono risolti i fatti, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Un volo Palermo-Milano Linate di Ita Airways è stato costretto a rientrare all’aeroporto Falcone e Borsellino subito dopo il decollo. A causare lo spiacevole inconveniente, avvenuto mercoledì 2 luglio, è stata la collisione con un gruppo di gabbiani. Per i passeggeri non c’è stato nessun problema di sicurezza, ma solo paura e un grande disagio: i viaggiatori sono stati fatti scendere perché il volo è stato cancellato e hanno dovuto attendere un volo alternativo. Stando ai dati della Federal Aviation Administration, il fenomeno del “bird strike” rappresenta uno dei rischi più gravi per la sicurezza aerea ed è stato responsabile, dal 1988 al 2019, di 292 decessi globali legati a collisioni con la fauna selvatica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paura su un volo Ita: aereo si scontra con un gruppo di gabbiani ed è costretto a tornare indietro

