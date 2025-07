Calciomercato Napoli la cessione è ufficiale | l’annuncio

Il calciomercato del Napoli è in pieno fermento, tra acquisti che fanno sognare i tifosi e cessioni strategiche. La società azzurra continua a muoversi con decisions e pragmatismo, consolidando la rosa e ottimizzando le risorse. Dopo l’annuncio ufficiale della cessione di un calciatore, il Napoli dimostra ancora una volta di saper gestire con maestria ogni aspetto di questa intricata sessione di mercato. Ma quali sorprese ci riserverà ancora?

Non solo movimenti in entrata per il Napoli: gli azzurri continuano nel contempo a piazzare gli esuberi. Uno di essi è stato ufficialmente annunciato dal suo nuovo club. Il calciomercato del Napoli è più vivo che mai. Sono tante le situazioni in entrata ma la società sta lavorando contemporaneamente anche alle uscite. Tuttavia, in attesa di ulteriori arrivi dopo Marianucci e De Bruyne, gli azzurri hanno appena ceduto ufficialmente un giocatore della propria rosa, come annunciato dal suo ormai nuovo club. Rafa Marin ufficiale al Villarreal: il comunicato del club. Come trapelato dai canali ufficiali del club, il Villarreal ha acquistato ufficialmente Rafa Marin dal Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it