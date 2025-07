Caldo record in Italia si contano le prime vittime Sale il numero degli incendi

Con l’Italia avvolta da temperature mai viste prima, il caldo record sta avendo conseguenze devastanti: si contano le prime vittime e gli incendi sono in costante crescita. In questa emergenza climatica, ogni giorno diventa più urgente agire per proteggere vite e territori. La situazione richiede attenzione immediata e strategie efficaci per fronteggiare questa crisi senza precedenti.

Mezza Italia è ancora nella morsa dell'afa, e sale il numero degli incendi.

