Torna la Corri nei Borghi | 7 tappe in Val Seriana sullo sfondo il sogno di Città Alta

Torna l’atteso circuito podistico Corri nei Borghi, un percorso tra storia e tradizione che attraversa sette affascinanti borghi della Val Seriana, con lo sfondo del sogno di Città Alta. Sette tappe tra viottoli antichi, centri storici e paesaggi incantati, per vivere un’estate all’insegna dello sport e della cultura. La 18ª edizione promette emozioni uniche: scopriamo insieme le novità di quest’anno!

Parre. Sette gare di corsa tra antichi borghi antichi, viottoli e centri storici. Si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 2 luglio al negozio Km Sport di Ponte Selva la conferenza stampa di presentazione della 18ª edizione del circuito podistico Corri nei Borghi, uno degli appuntamenti sportivi estivi più attesi in Val Seriana. A fare gli onori di casa Maurizio Bonetti, co-fondatore del circuito, 20 anni fa trittico con Gromo-Clusone-Cerete prima delll’evoluzione dei giorni nostri. Ospiti d’onore il consigliere regionale Michele Schiavi, i sindaci di Gromo, Sara Riva, e Gandino, Filippo Servalli, affiancati dai delegati allo sport e rappresentanti di tutte le 7 tappe in calendario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Torna la “Corri nei Borghi”: 7 tappe in Val Seriana, sullo sfondo il sogno di Città Alta

