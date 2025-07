L' Ocse all' Europa' serve spazio per nuove esigenze di spesa'

L'Europa si trova a un crocevia cruciale: tra le conseguenze di un conflitto su vasta scala e le tensioni commerciali, il bisogno di spesa intelligente diventa ormai imprescindibile. Il rapporto OCSE evidenzia come siano fondamentali riforme strutturali e risposte politiche tempestive per affrontare le sfide geopolitiche e stimolare una ripresa sostenibile. Solo così l'Unione potrà affrontare con forza le nuove esigenze di crescita e stabilità .

"L'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia e le crescenti tensioni commerciali hanno rallentato la ripresa economica in Europa e hanno evidenziato la necessità di approfondire le riforme strutturali. Le sfide geopolitiche che l'Ue si trova ad affrontare richiederanno risposte politiche decise da parte delle istituzioni europee e dei governi nazionali": è quanto si legge nel rapporto economico dell' Ocse sull'Unione europea e l'eurozona presentato oggi a Parigi. "La politica economica - sottolinea l'organismo internazionale - deve sostenere la crescita e creare spazio per nuove esigenze di spesa, come la difesa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'Ocse all'Europa,'serve spazio per nuove esigenze di spesa'

In questa notizia si parla di: ocse - europa - serve - spazio

L'Ocse all'Europa,'serve spazio per nuove esigenze di spesa' - L'OCSE sottolinea che l'Europa deve aprire spazi per nuove strategie di spesa, per rispondere alle sfide imposte dall'invasione russa in Ucraina e dalle tensioni commerciali.

Il 24 giugno, alle 16.00, il Centro per le competenze dell'OCSE, in collaborazione con LinkedIn, invita a partecipare al webinar di lancio del rapporto "Potenziare la forza lavoro: andare oltre i titoli di studio in un'era in cui le competenze sono al primo posto". Vai su Facebook

L'Ocse all'Europa,'serve spazio per nuove esigenze di spesa'; L’Ue alla ricerca di talenti attende la fine del 2026 per la strategia sullo spazio europeo; L’evoluzione dello Spazio amministrativo europeo e il ruolo delle in-house pubbliche.

L'Ocse all'Europa,'serve spazio per nuove esigenze di spesa' - "L'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia e le crescenti tensioni commerciali hanno rallentato la ripresa economica in Europa e hanno evidenziato la necessità di approfondire le r ... Da ansa.it

Ocse, in Ue spazio politiche ambiziose - Quotidiano Nazionale - Strage New Orleans Alemanno arrestato Feriti Capodanno 2025 Parolaccia Capodanno Rai ... Scrive quotidiano.net