Medio Oriente ancora raid israeliani su Gaza Almeno 80 i morti

La tensione nel Medio Oriente si intensifica con i continui raid israeliani su Gaza, che hanno già causato almeno 80 vittime. La negazione del permesso di consegna di carburante nella zona nord ha aggravato la crisi umanitaria, bloccando servizi essenziali, tra cui quelli ospedalieri. Una situazione drammatica che richiede attenzione e un impegno internazionale per trovare una soluzione. Resta aggiornato per scoprire come evolverà questa crisi inarrestabile.

Medio Oriente. Israele avrebbe negato il permesso di consegnare carburante" nella zona nord di Gaza, provocando il blocco di molti servizi, tra cui quelli ospedalieri. Oggi, intanto, ancora raid israeliani su Gaza. Almeno 80 i morti.

Medio Oriente, tragedia umanitaria a Gaza. Rubio: “Siamo preoccupati” - La situazione a Gaza si aggrava drammaticamente, con 45 bambini uccisi in sole 24 ore, come denunciato dall'UNICEF.

«Israele accetta una tregua di 60 giorni a Gaza». L'annuncio di Trump. La proposta sarà ora consegnata ad Hamas dai mediatori del Qatar e dell'Egitto. «Spero, per il bene del Medio Oriente, che Hamas accetti». Intanto continuano i raid sulla Striscia

L'annuncio del presidente Usa: "Lo spero per il bene del Medio Oriente". Ma non si fermano i raid sulla Striscia: in 24 ore ci sono state oltre 100 vittime. E 170 Ong chiedono la chiusura della Gaza Humanitaria Fundation

Medio Oriente, le news. Pesanti raid israeliani nella notte su Gaza: 82 morti; Vacilla la tregua di Trump. Netanyahu: Distruggere Hamas. Raid su scuola rifugio: molte vittime - Al Jazeera, 73 uccisi in attacchi Israele a Gaza dall'alba; A Gaza non si fermano i raid israeliani: almeno 83 morti dall'alba, colpita anche una scuola.

Gaza, Trump: «Israele ha accettato tregua di 60 giorni». Nuovi raid dell'Idf sulla Striscia, morti e feriti - Aveva promesso il cessate il fuoco a Gaza entro la fine di questa settimana e per il momento il 50% del lavoro è fatto.

Medio Oriente MO: 39 morti in raid su internet cafè di Gaza - Il bilancio di un bombardamento israeliano di ieri su un internet cafè sulla costa nord della città di Gaza è di 39 morti e decine di feriti, secondo l'emittente araba Al Jazeera.