Il caldo torrido fa bruciare l’Europa Creta in fiamme | migliaia di persone evacuate In Spagna oltre 100 morti – Il video

Il caldo torrido fa bruciare l'Europa Creta in fiamme | migliaia di persone evacuate

L’ondata di caldo record sta devastando l’Europa, trasformando Creta in un inferno di fiamme. Mentre migliaia di turisti vengono evacuati e le autorità combattono il vasto incendio con ogni mezzo possibile, i danni si moltiplicano e la perdita è grande. La situazione rimane critica, e il rischio di ulteriori devastazioni si fa sempre più pressante. È un monito a riflettere sull’emergenza climatica che ci coinvolge tutti.

Sono circa 5 mila le persone, principalmente turisti, evacuate dalla regione di Lasithi, sull’ isola greca di Creta, per via di un incendio divampato nella giornata di ieri e ancora in corso. Sono cinque le città costiere sgomberate, con oltre 200 vigili del fuoco in azione, 10 elicotteri e autocisterne che lavorano da ore per contenere le fiamme. Ingenti i danni. Il focolaio è partito ieri pomeriggio vicino alla città costiera di Ayia Fotia e si è rapidamente diffuso sull’isola. La situazione a Creta: i fronti aperti. «Ci sono ancora molti fronti del fuoco, l’incendio sta bruciando sterpaglie e raccolti, il vento è molto forte», sostiene il portavoce dei pompieri greci, Vasilis Vathrakogiannis, durante una conferenza stampa in cui ha fatto il punto sul vasto incendio in corso a Creta. 🔗 Leggi su Open.online

