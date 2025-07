Crisi climatica viaggio tra i rider di Milano Un collega è svenuto per il caldo Mettiamo maniche lunghe per non scottarci

In un’estate rovente, i rider milanesi affrontano il calore senza sosta, guidati dalla necessità di lavorare per guadagnare. La crisi climatica si fa sentire forte, mettendo alla prova la loro resistenza e la tutela della salute. Tra solidarietà e sacrificio, questi coraggiosi messaggeri urbani continuano a consegnare sotto il sole cocente, dimostrando che il loro impegno è più che mai essenziale. Ma fino a quando potranno resistere?

“No work, no pay. Se ci fermiamo, non ci pagano, anche sotto il sole”. Sono le 12.30 in corso Buenos Aires a Milano. E un rider pakistano fermo al semaforo aspetta di partire per una consegna. È un’altra giornata da bollino rosso. Il termometro della farmacia segna 31 gradi. Secondo l’ordinanza anti caldo di Regione Lombardia i lavoratori di cantieri, aziende agricole e cave dovrebbero fermarsi tra le 12.30 e le 16. I rider invece no. Anche se le condizioni sono sempre più complicate, all’ora di pranzo i rider non si fermano. “Ieri in corso Garibaldi ho visto un collega che si è accasciato a terra – racconta un altro lavoratore mentre prova a prendere ombra sotto l’arco insieme alla sua bicicletta – non l’ha urtato nessuno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it