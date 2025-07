Ritiro Napoli a Dimaro definite le amichevoli | biglietti già in vendita

Il ritiro del Napoli a Dimaro si avvicina, portando con sé emozioni e grandi aspettative. Le amichevoli già definite promettono spettacolo e sfide avvincenti, mentre i tifosi possono iniziare a sognare le prime scintille della nuova stagione. I biglietti per il Gi224 sono già in vendita, pronti a far vivere da vicino questa intensa preparazione. Non resta che attendere con entusiasmo l’inizio di questa avventura.

Tra poche settimane inizierà il ritiro del Napoli presso la classica sede estiva di Dimaro Folgarida: il club ha già definito gli incontri amichevoli. Il Napoli si sta già preparando alla prossima stagione: tra poche settimane avrà inizio il ritiro estivo in Trentino Alto-Adige, in cui mister Conte preparerà fisicamente la rosa alla nuova stagione e testerà alcuni elementi della rosa. Sarà occasione per i primi calci a pallone dei nuovi acquisti, così come dei rientranti dai prestiti e di possibili astri emergenti delle categorie giovanili. Due amichevoli in programma: biglietti già in vendita. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ritiro Napoli a Dimaro, definite le amichevoli: biglietti già in vendita

Napoli cambia programma per il ritiro a Dimaro! Niente più sfide con la selezione locale della Val di Sole, ma amichevoli contro squadre di Lega Pro e Serie B come Arezzo e Catanzaro. Ma non è detto, ancora possibile inserire un'ulteriore amichevole.

Ritiro Dimaro, il programma: due amichevoli, la data della presentazione della squadra

Definite le date delle prime amichevoli che la SSC Napoli disputerà a luglio in Trentino, a Dimaro Val di Sole, sede della prima parte del ritiro precampionato della squadra allenata da Antonio Conte.