Giro d’Italia Women al via da Bergamo | come cambia la viabilità domenica 6 luglio

Il 36° Giro d’Italia Women sta per prendere il via da Bergamo, portando con sé entusiasmo, adrenalina e novità nella viabilità cittadina. Domenica 6 luglio, la città si trasformerà in un palcoscenico di sprint e sfide, influenzando il traffico e i percorsi abituali. È il momento di prepararsi a un evento che unisce sport e cultura, ma anche di pianificare gli spostamenti. Scopri come cambieranno le vie e goditi la corsa al massimo!

Bergamo. Parte da Bergamo domenica 6 luglio il 36° Giro d’Italia Women, organizzato da Promoeventi Sport su incarico di RCS Sport, in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana e il patrocinio del Ministero dello Sport e dei Giovani. La prima tappa della corsa ciclistica a tappe consisterà in una gara a cronometro, con partenza da ChorusLife alle 11,35 del primo concorrente e arrivo in piazza Matteotti, sul Sentierone, alle 14,30 dell’ultimo concorrente secondo il seguente percorso: via Bianzana – via Corridoni sino al confine – rientro in via Corridoni – via Legrenzi – viale G. Cesare – via Quintino Basso – via Pescaria – via Crescenzi – via Lazzaretto – viale G. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Giro d’Italia Women al via da Bergamo: come cambia la viabilità domenica 6 luglio

