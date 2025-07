Incendio doloso a Creta evacuate 5mila persone hotel e case venti a 80 km h rallentano operazioni di spegnimento - VIDEO

Un incendio doloso a Creta mette a rischio la sicurezza di 5.000 persone, con evacuazioni di hotel e residenti. I forti venti, fino a 80 km/h, complicano le operazioni di spegnimento, creando nuove focolai e ritardando gli interventi delle squadre di emergenza. La situazione rimane critica, mentre le autorità si impegnano a contenere i danni e garantire la sicurezza di tutti. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Le operazioni di spegnimento sono rallentate per via dei forti venti che raggiungono gli 80 kmh, 9 gradi Beaufort, che "creano costantemente macchie e nuovi focolai", come affermato dalle forze dell'ordine Incendio doloso in Grecia a Creta, dove nella notte sono stati evacuati turisti, hotel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incendio doloso a Creta, evacuate 5mila persone, hotel e case, venti a 80 km/h rallentano operazioni di spegnimento - VIDEO

In questa notizia si parla di: incendio - doloso - creta - hotel

