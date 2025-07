Primavera 1 svelato il calendario delle prime quattro giornate | la Roma debutta a Parma il 18 agosto

Il conto alla rovescia per la nuova stagione Primavera è ufficialmente iniziato: il calendario delle prime quattro giornate 2025/26 è stato svelato dalla Lega, promettendo un campionato più emozionante che mai. La Roma Primavera, guidata ancora da Federico Guidi, apre le danze lunedì 18 agosto alle 16.30 con una trasferta impegnativa contro il Parma. Una sfida subito tosta per i giallorossi, pronti a dimostrare il proprio valore fin dai primi passi.

Il conto alla rovescia per il nuovo campionato Primavera è ufficialmente iniziato. La Lega ha reso noti date, orari e programmazione televisiva delle prime quattro giornate della stagione 202526, che si preannuncia più combattuta che mai. Per la Roma Primavera, reduce da un’annata di alti e bassi e nuovamente affidata a Federico Guidi, si partirà in trasferta, lunedì 18 agosto alle ore 16.30, contro il Parma. Una sfida subito tosta per i giallorossi, attesi da un avvio di campionato fitto di impegni di rilievo. Guidi ritrova la panchina: partenza intensa per i giovani giallorossi. Dopo la parentesi al Milan, Guidi è tornato a Trigoria per guidare una Roma Primavera chiamata a rilanciarsi, sia sul piano dei risultati che della valorizzazione dei talenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it