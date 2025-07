Microsoft i nuovi licenziamenti sono una pessima notizia per i giochi Xbox

Le recenti decisioni di Microsoft di licenziare 9.000 dipendenti rappresentano un colpo duro per il mondo dei giochi Xbox. Questa riorganizzazione, già evidente nelle case di sviluppo coinvolte, potrebbe influire sulla qualità e sulla varietà dei futuri titoli. In un settore in continua evoluzione, l’ecosistema Xbox si trova a un bivio cruciale: cosa riserverà il futuro ai gamer appassionati?

Il colosso taglierà 9.000 dipendenti, una riorganizzazione che ha già avuto un pesante impatto su diverse case che lavorano ai titoli della console. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Microsoft, i nuovi licenziamenti sono una pessima notizia per i giochi Xbox

In questa notizia si parla di: microsoft - licenziamenti - sono - pessima

Microsoft conferma una nuova ondata di licenziamenti: sono coinvolti 6.000 dipendenti - Microsoft ha annunciato una significativa ristrutturazione, con l'intenzione di licenziare circa 6.000 dipendenti, pari al 3% della forza lavoro globale.

L’8 e il 9 giugno i cittadini sono chiamati a votare per i 5 referendum abrogativi sul tema del lavoro e della cittadinanza. Domenica 8 giugno si vota dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 9 giugno si vota dalle 7:00 alle 15:00. Scoprite tutte le informazioni utili sul voto Vai su Facebook

Perché i nuovi licenziamenti di Microsoft sono una pessima notizia per i giochi Xbox; È ufficiale: Skype chiuderà a maggio, una volta per tutte. C'è tempo per migrare tutti i dati a Teams; Il 2024 inizia malissimo per l’industria del gaming. Tagli già a quota 6mila. Cosa sta accadendo?.

Licenziamenti in Xbox, cancellati Everwild, Perfect Dark e altri progetti - Licenziamenti in Xbox, cancellati Everwild, Perfect Dark e altri progetti | The Initiative è stato chiuso, molti studi sono stati decimati. Riporta msn.com

Microsoft annuncia 9mila licenziamenti - I tagli colpiscono circa il 4% della forza lavoro totale e puntano a rendere la società più snella, riducendo i vari strati manageriali così da semplificare e velocizzare il processo decisionale ... Scrive tg24.sky.it