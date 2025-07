Istamina oltre i limiti di legge | filetti di acciughe in olio di oliva ritirati dal commercio

Attenzione appassionati di mare e bontà ittiche: un lotto di filetti di acciughe in olio di oliva sotto il marchio Vicente Marino è stato ritirato dal mercato a causa di livelli di istamina oltre i limiti di legge. La sicurezza dei consumatori viene prima di tutto, e questo richiamo vuole tutelare la nostra salute. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante operazione e le precauzioni da adottare.

A causa della presenza di istamina oltre i limiti di legge è stato disposto il ritiro di un lotto di filetti di acciughe in olio di oliva riserva speciale "Mar Cantábrico" a marchio Vicente Marino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

