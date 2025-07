In cura a Salerno in una comunità terapeutica viola ripetutamente le regole 34enne arrestato

A Salerno, un giovane di 34 anni ha infranto le regole della comunità terapeutica, portando al suo arresto per furto, rapina ed estorsione. Un episodio che solleva domande sulla gestione e sulla sicurezza di queste strutture, sottolineando l’importanza di interventi mirati per garantire il recupero e la tutela di tutti i partecipanti. La vicenda ci invita a riflettere sulla complessità delle sfide legate alla riabilitazione.

Un 34enne salernitano è stato arrestato per furto, rapina ed estorsione dopo aver violato le regole della comunità terapeutica.

