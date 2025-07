Incendio in centro ad Ancona | notato un uomo sospetto

Quello che sta emergendo dalle prime testimonianze è un quadro inquietante: un uomo sospetto, visto aggirarsi con bottiglie in mano prima dell'incendio, potrebbe essere la chiave per capire le cause di questo atto vandalico. Le autorità sono impegnate nelle indagini e analizzano ogni dettaglio per garantire sicurezza e giustizia. La comunità si interroga su come prevenire simili episodi e proteggere il patrimonio storico della città.

Ancona, 3 luglio 2025 – Un incendio, probabilmente di natura dolosa, ha seriamente danneggiato questa mattina attorno alle 6.30 un portone di un palazzo antico nella centralissima piazza Cavour, ad Ancona. Sul rogo indagano i carabinieri che stanno acquisendo dei filmati per capire la natura delle fiamme. Alcuni operai che stavano lavorando nei pressi avrebbero visto un uomo con delle bottiglie in mano nei pressi di quell'edificio. Quello che pubblichiamo è un video amatoriale girato da un passante. Ad accorgersi dell'incendio sono stati gli operai di Anconambiente. A fianco al portone c'è un bar e c'è anche il capolinea degli autobus. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio in centro ad Ancona: notato un uomo sospetto

In questa notizia si parla di: ancona - incendio - uomo - centro

Incendio ad Ancona, in fiamme il capannone di un'azienda - Un incendio devastante ha colpito questa mattina un capannone aziendale ad Ancona, lungo via Sacco e Vanzetti, dove si stavano eseguendo lavori di demolizione.

L'intervento tempestivo della squadra proveniente dalla sede centrale ha permesso di contenere l'incendio, limitando i danni a una sola stanza Vai su Facebook

Incendio in centro ad Ancona: notato un uomo sospetto; Ancona, due ex si incontrano, litigano, lei finisce in ospedale; Clandestino nel traghetto, lite in centro e abuso di alcol: triplo soccorso della Croce Gialla in città.

Incendio in centro ad Ancona: notato un uomo sospetto - nei pressi avrebbero visto un uomo con delle bottiglie in mano nei pressi di quell'edificio. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Portone in fiamme in centro ad Ancona, ipotesi di dolo - Un portone di legno, in piazza Cavour, ad Ancona, ha preso fuoco questa mattina in circostanze sospette. Lo riporta ansa.it