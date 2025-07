Cosa pensano i giovani musicisti italiani di Arezzo? La fotografia di Arezzo Wave 2025

I giovani musicisti italiani vedono in Arezzo un palcoscenico di opportunità e ispirazione, ma anche una città che suscita curiosità e desiderio di scoperta. La ricerca della Fondazione Arezzo Wave Italia rivela come questa città, cuore pulsante di musica e cultura, sia percepita come un luogo di sogni e sfide per le nuove generazioni. Scopriamo insieme cosa pensano i talenti emergenti di Arezzo e del suo ruolo nel loro percorso artistico.

La Fondazione Arezzo Wave Italia ha realizzato una ricerca nazionale su oltre 2.000 giovani artisti under 35 iscritti al contest Arezzo Wave 2025, provenienti da tutte le regioni italiane, per comprendere come la città di Arezzo sia percepita dalle nuove generazioni. Il campione, composto da musicisti che hanno inviato brani, biografia e foto nella speranza di esibirsi dal vivo, ha risposto a tre semplici domande: Sei mai statoa ad Arezzo?. Cosa ti viene in mente quando pensi ad Arezzo?. Verresti ad Arezzo per un evento culturale con un piccolo incentivo?. I risultati sono chiari e interessanti: solo un giovane su sei ha visitato Arezzo, ma oltre l'80% si dichiara disponibile a venire in città per un evento culturale, purché accompagnato da un piccolo incentivo.

