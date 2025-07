L' Ocse all' Europa' serve spazio per nuove esigenze di spesa'

L'OCSE sottolinea che l'Europa deve aprire spazi per nuove strategie di spesa, per rispondere alle sfide imposte dall'invasione russa in Ucraina e dalle tensioni commerciali. La ripresa economica si trova a un crocevia, richiedendo riforme strutturali robuste e decisioni politiche decisive. Solo così l'Unione potrà affrontare efficacemente le complessità geopolitiche e rilanciare la crescita, garantendo un futuro più stabile e resiliente.

"L'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia e le crescenti tensioni commerciali hanno rallentato la ripresa economica in Europa e hanno evidenziato la necessità di approfondire le riforme strutturali. Le sfide geopolitiche che l'Ue si trova ad affrontare richiederanno risposte politiche decise da parte delle istituzioni europee e dei governi nazionali": è quanto si legge nel rapporto economico dell' Ocse sull'Unione europea e l'eurozona presentato oggi a Parigi. "La politica economica - sottolinea l'organismo internazionale - deve sostenere la crescita e creare spazio per nuove esigenze di spesa, come la difesa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'Ocse all'Europa,'serve spazio per nuove esigenze di spesa'

In questa notizia si parla di: ocse - europa - serve - spazio

Il 24 giugno, alle 16.00, il Centro per le competenze dell'OCSE, in collaborazione con LinkedIn, invita a partecipare al webinar di lancio del rapporto "Potenziare la forza lavoro: andare oltre i titoli di studio in un'era in cui le competenze sono al primo posto". Vai su Facebook

L'Ocse all'Europa,'serve spazio per nuove esigenze di spesa'; L’Ue alla ricerca di talenti attende la fine del 2026 per la strategia sullo spazio europeo; L’evoluzione dello Spazio amministrativo europeo e il ruolo delle in-house pubbliche.

L'Ocse all'Europa,'serve spazio per nuove esigenze di spesa' - "L'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia e le crescenti tensioni commerciali hanno rallentato la ripresa economica in Europa e hanno evidenziato la necessità di approfondire le r ... Da ansa.it

Ocse, in Ue spazio politiche ambiziose - Quotidiano Nazionale - Strage New Orleans Alemanno arrestato Feriti Capodanno 2025 Parolaccia Capodanno Rai ... Riporta quotidiano.net