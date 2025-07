Fedez sul matrimonio con Ferragni | È stato un Vietnam Il rapporto con i figli e la verità sul gossip con Clara

Fedez si sfoga senza filtri, svelando retroscena esplosivi sulla sua vita privata. Dal matrimonio con Chiara Ferragni, paragonato alla guerra del Vietnam, alle sue battaglie con i figli e il gossip con Clara, il rapper non ha paura di dire la sua. Con una sincerità disarmante, affronta anche la presunta love story con la cantante e il suo rapporto con la marijuana, offrendo uno sguardo autentico e diretto sulla sua realtà.

Fedez a ruota libera e senza peli sulla lingua. Come sempre. E il rapper ne ha per tutti ma soprattutto per l‚Äôex moglie Chiara Ferragni fino ad arrivare a paragonare il loro matrimonio alla guerra del Vietnam (!). Non solo. Fedez parla anche della presunta love story con Clara, con la quale sta portando in giro per l‚ÄôItalia assolata ‚ÄúScelte stupide‚ÄĚ, e dell‚Äôuso che fa della marijuana. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it