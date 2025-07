Inaugurata nella città metropolitana di Reggio Calabria la mostra personale dell’artista Logoteta

Reggio Calabria si arricchisce di un nuovo punto di riferimento artistico con l'inaugurazione della mostra personale "Genesi" dell’artista reggino Francesco Logoteta, in un moderno spazio espositivo situato in viale Amendola n.1. Un pomeriggio all’insegna dell’arte e dell’innovazione, che ha visto l’apertura di una galleria elegante e luminosa destinata a diventare un fulcro culturale cittadino. La serata di inaugurazione, accompagnata da un emozionante taglio del nastro, ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo artistico per Reggio Calabria.

Reggio Calabria – Genesi, la mostra personale dell’artista reggino Francesco Logoteta è stata inaugurata in viale Amendola n.1 a Reggio Calabria, insieme ad un nuovo spazio espositivo d’avanguardia. Un pomeriggio all’insegna dell’arte, direi non solo una mostra, perché in effetti si è aperta al pubblico una nuova galleria d’arte, elegante, luminosa e capiente, che in futuro ospiterà altri eventi. Durante la serata di inaugurazione con taglio del nastro, la dottoressa Demurtas Presidente dell’ Accademia Vibonese “Fior di Loto”, ha evidenziato i vari aspetti ed il modus operandi delle opere dell’artista, in un excursus che ha spaziato dalla gioventù dell’artista fino ai giorni nostri, tra i presenti non poteva mancare la vicepresidente dell’Accademia di Arte e Poesia: Cristina Corso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Inaugurata nella città metropolitana di Reggio Calabria la mostra personale dell’artista Logoteta

In questa notizia si parla di: reggio - calabria - mostra - inaugurata

La Metrocity di Reggio Calabria pronta per il Salone del libro di Torino - La Città metropolitana di Reggio Calabria torna al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 15 al 19 maggio.

Il Museo si accende d’estate! Dal 17 giugno al 30 agosto, il Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria diventa il cuore pulsante della città con Museo in Fest: una rassegna che porta musica, teatro, incontri e attività per bambini tra le piazze e le terrazz Vai su Facebook

Inaugurata al Palazzo della Cultura ‘Pasquino Crupi’ a Reggio Calabria, la mostra ‘SalvArti’, dalle confische alle collezioni pubbliche.; Memoria, identità e sinergia culturale, inaugurata al MArRC la mostra dedicata a Francesco Cilea; Reggio, inaugurazione della mostra fotografica “Gaza: Là dove resiste la vita”.

Reggio Calabria: inaugurata al Museo la mostra su documenti, oggetti e ricordi di Francesco Cilea - Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria un omaggio al grande compositore Francesco Cilea nel segno della memoria ... Come scrive strettoweb.com

Inaugurata a Reggio Calabria mostra 'L'italia in Europa' - È stata inaugurata a Reggio Calabria, nella sede dell'Accademia di Belle arti, la mostra fotografica "L'Italia in Europa - Riporta ansa.it