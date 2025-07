Noa Lang è del Napoli visite mediche fissate per il 16 luglio La firma ci sarà a Dimaro

Il grande giorno si avvicina: Noa Lang, la nuova stella del Napoli, è pronto a consolidare il suo legame con il club azzurro. Le visite mediche sono programmate per il 16 luglio e la firma ufficiale avverrà a Dimaro, segnando un passo importante nella stagione partenopea. Con entusiasmo crescente tra i tifosi, il trasferimento di Lang promette di portare vivacità e talento alla squadra.

Fatta per Noa Lang al Napoli In diretta ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l'esperto di calciomercato Luca Marchetti, il quale ha confermato la .

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

