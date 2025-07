Milan Retegui o Vlahovic? Due carte per Leoni E in attacco spunta …

Il calciomercato del Milan si scalda con due grandi nomi in pista: Retegui e Vlahovic, due autentici leoni pronti a fare la differenza. Aggiungendo l’inaspettato spuntare di 8230 in attacco, la sessione mattutina di oggi, giovedì 3 luglio 2025, si preannuncia infuocata. Le ultime notizie confermano come il mercato rossonero sia più vivo che mai, e i tifosi non vedono l’ora di scoprire quale sarà il prossimo colpo da maestro.

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan finora pubblicate nella mattina di oggi, giovedì 03 luglio 2025: la sessione si infiamma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Retegui o Vlahovic? Due carte per Leoni. E in attacco spunta …

In questa notizia si parla di: milan - retegui - vlahovic - carte

Atalanta, Retegui da record: Milan e Juventus lo vogliono - Atalanta e retegui segnano un gol da record, catturando l’attenzione di Milan e Juventus, pronti a contendersi il talento.

Milan-Kean: CONFERME ANCHE DA FIRENZE Pressing dei rossoneri stando al 'Corriere Fiorentino', secondo cui Allegri farebbe carte false per allenarlo nuovamente Occhio però alla concorrenza di Manchester United ed Al-Qadsiah: la richiesta della Fi Vai su Facebook

Milan, Retegui nel mirino ma c’è il rischio beffa: c’è un club pronto a tutto per prenderlo; Milan forte su Retegui. Juve-Vlahovic, è scontro. Inter: ultimatum a Calhanoglu; Retegui, Vlahovic, Nunez, Hojlund: Milan effetto domino. E intanto c’è Ricci.

Il Milan spinge per Retegui. Juventus-Vlahovic, è scontro totale. Inter, ultimatum a Calhanoglu: per la cessione servono almeno 30 milioni - Secondo la Gazzetta dello Sport i rossoneri sono pronti a investire per un attaccante da affiancare a Gimenez. Lo riporta eurosport.it

Milan: per l’attacco in pole position c’è Mateo Retegui - Il Diavolo ha bisogno di una punta di qualità per completare il reparto offensivo. Riporta msn.com