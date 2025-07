Francia multa record da 40 milioni per colosso cinese Shein

La moda veloce di Shein, gigante cinese, si trova al centro di un caso clamoroso in Francia: una multa record da 40 milioni di euro per pratiche commerciali ingannevoli. Questa decisione espone le ombre di un settore in continua evoluzione, dove trasparenza e fiducia sono ormai fondamentali. Ma cosa significa davvero questa sanzione per il colosso dello shopping online? Scopriamolo insieme.

Shein, il colosso cinese della cosiddetta 'fast fashion', è stato multato in Francia per " pratiche commerciali ingannevoli ", dopo un'inchiesta della Direzione generale della Concorrenza, dei Consumi e della Repressione delle frodi di Parigi. L'azienda del Dragone è stata condannata, in particolare, a sborsare una multa record da 40 milioni di euro per "pratiche commerciali ingannevoli nei confronti dei consumatori sulla realtà degli sconti" proposti ai clienti. L'autorità d'Oltralpe precisa che Shein ha già accettato di pagare la multa, la cui somma è record in Francia per questo tipo di infrazioni.

“Divieto di pubblicità all’ultra fast-fashion e multe per gli influencer”: la Francia approva la prima legge “anti-Shein”. L’esperta: “Giusta ma parziale” - In un mondo in cui ogni secondo vengono gettati 35 capi di abbigliamento, la moda veloce ha raggiunto vunti insostenibili.

