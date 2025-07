Difesa Sempio errori in perizia Pm

La difesa di Andrea Sempio contesta la perizia della Procura di Pavia, sollevando dubbi e criticità sulle conclusioni che lo accusano di essere stato sulla scena del delitto Poggi. La questione ruota attorno alle tracce palmari e alle possibili interferenze, sollevando un importante dibattito sulla validità delle prove e sulla corretta interpretazione degli elementi investigativi. Resta da vedere come questa disputa influenzerà il destino del giovane indagato e l'esito dell'inchiesta.

13.20 La difesa di Andrea Sempio, nuovo indagato dell'omicidio Poggi a 18 anni dai fatti, contesta la perizia fatta svolgere dalla Procura di Pavia. I consulenti dei Pm hanno attribuito a Sempio una 'traccia palmare' che proverebbe la sua presenza sul luogo del delitto, in casa Poggi a Garlasco. I consulenti della difesa invocano un "pregiudizio interpretativo": segni nel muro, "interferenze murarie" sono state scambiate per le tracce del palmo di Sempio, affermano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: sempio - difesa - perizia - errori

Omicidio di Chiara Poggi, la difesa di Andrea Sempio: «Nessun riferimento al caso di Garlasco nei suoi diari» - L'omicidio di Chiara Poggi continua a far discutere, con nuove indagini sull'indagato Andrea Sempio. I diari e gli appunti sequestrati non rivelerebbero alcun riferimento al caso di Garlasco.

Dopo 18 anni dall’uccisione di Chiara Poggi nella sua casa di Garlasco in piena estate e una condanna definitiva per il suo fidanzato Alberto Stasi, il caso è stato riaperto. La procura di Pavia ha indagato negli scorsi mesi Andrea Sempio, amico del fratello del Vai su Facebook

Omicidio Chiara Poggi, svolta dopo la perizia dattiloscopica: «L'impronta 33 non è di Andrea Sempio»; Garlasco, parla il genetista dei Poggi: “Più soggetti sulla scena del delitto? Ridicolo. Reperti inutili, le vecchie perizie avevano chiarito ogni dubbio”; Possibili novità sul caso Garlasco: in arrivo nuova perizia tecnica sull'impronta incriminata.

Consulenti difesa Sempio, 'impronta confusa con segni muro' - I consulenti della Procura di Pavia, quando hanno attribuito l'ormai nota traccia palmare 33 ad Andrea Sempio, sono caduti in un "pregiudizio interpretativo", operando "in totale disaccordo alle proce ... Come scrive ansa.it

Omicidio Chiara Poggi, bomba dalla difesa: «L'impronta 33 non è di Andrea Sempio» - L’impronta palmare numero 33 rilevata sulle scale della villetta di via Pascoli a Garlasco, luogo dove fu trovata morta Chiara Poggi, non sarebbe riconducibile ad Andrea Sempio, imputato ... Scrive msn.com