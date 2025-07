Giorgetti ' un negoziato troppo lungo sui dazi produce danni'

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti mette in guardia sui rischi di un negoziato sui dazi troppo prolungato, sottolineando come l’incertezza stessa rappresenti un costo immediato e sicuro. La sua analisi evidenzia l’importanza di trovare un compromesso rapido che possa mettere fine a una fase di incertezza che potrebbe durare ancora a lungo. Ma qual è la strada migliore per ottenere risultati concreti senza sacrificare ulteriormente l’economia globale?

"Il costo sicuro è quello dell'incertezza, un costo sicuro e immediato. Non sapremo il negoziato dove andrà a parare, ma se dura troppo tempo questo produce dei danni. Per questo avevo caldeggiato un compromesso onorevole che mettesse da subito fine all'incertezza che permane e forse permarrà anche la prossima settimana". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando della trattativa sui dazi tra Usa e Ue all'Unione italiana vini. "La partita è molto complessa" perchè sono in gioco gli equilibri geopolitici e geoeconomici mondiali, ha aggiunto.

