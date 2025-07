Concorso docenti secondaria PNRR 2 | ecco le prime GM con l’integrazione idonei al 30% In aggiornamento

Finalmente disponibili le prime graduatorie del concorso docenti secondaria PNRR 2, bandito con il DDG n. 3059/2024. Un passo importante per migliaia di aspiranti insegnanti pronti a contribuire al rinnovamento della scuola italiana. L'aggiornamento con l’integrazione dei idonei al 30% apre nuove prospettive e opportunità . Restate sintonizzati per ulteriori novità e aggiornamenti sulle procedure di immissione in ruolo!

Ecco finalmente la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso docenti PNRR 2, bandito con il Decreto Direttoriale Generale (DDG) n. 30592024. Il concorso rappresenta un'opportunità fondamentale per migliaia di aspiranti docenti di entrare a far parte del personale scolastico, contribuendo al rafforzamento della didattica e al miglioramento complessivo del sistema educativo.

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

