La visita a un ospedale di Colchester non era stata annunciata Kate Middleton ne ha approfittato per parlare della sua esperienza con il cancro

la battaglia è vinta, ma spesso il percorso è molto più complesso. Kate Middleton ha rotto gli schemi, dimostrando che anche i membri della famiglia reale possono essere vicini e umani, condividendo le proprie sfide per ispirare e sostenere chi affronta situazioni simili. Questa visita inaspettata ci ricorda che la speranza e la solidarietà sono più forti di qualsiasi protocollo.

N on accade spesso che un Royal si lasci andare e parli liberamente dei propri problemi di salute, mettendo da parte il rigoroso protocollo a corte. Ma ieri Kate Middleton è andata contro corrente. In visita presso un ospedale di Colchester, nel sud dell’Inghilterra, la principessa del Galles ha parlato con diversi malati e il personale medico, scambiando esperienze, paure, speranze. E ha ammesso: «Quando finisci le cure tutti ti dicono che ormai il peggio è passato e la vita torna normale. Invece io non riuscivo a fare nulla, neppure a casa». Kate Middleton, il look pieno di simboli per affrontare il tema della malattia X Kate Middleton parla della sua esperienza con il cancro. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La visita a un ospedale di Colchester non era stata annunciata. Kate Middleton ne ha approfittato per parlare della sua esperienza con il cancro

In questa notizia si parla di: visita - ospedale - colchester - kate

L’associazione “Salute è diritto” chiede al presidente Marsilio una visita all’ospedale di Guardiagrele - L’associazione Salute è diritto rivolge un appello al presidente della Regione, Marco Marsilio, per visitare l’ospedale Santissima Immacolata di Guardiagrele.

La principessa torna in pubblico dopo la buca di Ascot con una visita ai pazienti dell'ospedale di Colchester Vai su Facebook

Kate Middleton, il look pieno di simboli per affrontare il tema della malattia; Kate Middleton, quel completo beige già visto: la visita all'ospedale, la rosa e il racconto sul cancro; Kate Middleton racconta la convalescenza dalla malattia: Come stare sulle montagne russe.

Kate Middleton, il look pieno di simboli per affrontare il tema della malattia - La principessa torna in pubblico con un look dal forte significato personale: blazer già indossato dopo l’annuncio della malattia e accessori simbolici ... iodonna.it scrive

Kate Middleton: “Il cancro? La fase dopo la terapia è davvero difficile, tutti si aspettano che starai meglio ma non è affatto così” - La principessa visita un ospedale oncologico e condivide le difficoltà del percorso di guarigione: "Si indossa una faccia coraggiosa" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it