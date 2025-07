Sean ‘Diddy’ Combs torna in carcere in attesa della sentenza | cosa rischia

Sean “Diddy” Combs torna a rischiare grosso: dopo la condanna per traffico di persone, il celebre rapper e produttore musicale si trova in carcere da quasi dieci mesi, in attesa della sentenza definitiva. La giuria ha dichiarato la sua colpevolezza per alcuni capi d’imputazione, ma le incognite sul suo futuro giudiziario sono ancora tante. Rischia fino a...

Roma, 3 luglio 2025 – Nuovo colpo di scena nel processo a Sean "Diddy" Combs: il celebre rapper e produttore musicale è stato dichiarato colpevole per i capi d'imputazione che riguardano il trasporto di persone a fini di prostituzione e rimandato in carcere, dove si trova già da quasi dieci mesi. La condanna è arrivata nelle scorse ore con la deliberazione da parte della giuria. Ma non è tutto. Assolto dalle accuse più gravi, ma rischia fino a 20 anni di carcere. Procediamo con ordine: il verdetto è arrivato al termine di un processo altamente mediatico (anche se a porte chiuse) incentrato su accuse di coercizione sessuale, abuso e violenza.

Cassie Ventura testimonia che Sean “Diddy” Combs l’ha violentata e ha minacciato di pubblicare video porno - Cassie Ventura ha condiviso accuse scioccanti contro Sean "Diddy" Combs, sostenendo di essere stata vittima di violenza e minacce, inclusa la possibilità di pubblicare video compromettenti.

