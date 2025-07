Crosetto | Russia e terrorismo principali minacce Meloni | forte legame con gli Usa

Durante l'audizione al Parlamento, il ministro Crosetto ha sottolineato come Russia e terrorismo rappresentino le minacce più concrete per la sicurezza internazionale, ribadendo il forte legame tra Italia e Stati Uniti. Con la guerra in Ucraina e il riassetto della NATO, l'attenzione si sposta su strategie condivise e nuove sfide da affrontare. La posizione dell’Italia si configura come un elemento chiave nel panorama geopolitico mondiale, evidenziando l'importanza di una cooperazione solida e decisa.

La guerra in Ucraina, con il riassetto della NATO è stata al centro dell’audizione del ministro della difesa Guido Crosetto davanti alle commissioni riunite esteri e difesa della Camera e del Senato. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Crosetto: Russia e terrorismo principali minacce. Meloni: forte legame con gli Usa

