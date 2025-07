Sommer Inter il portiere non è incedibile | la verità sull’offerta del Galatasaray

Le voci di mercato continuano a infiammare l’estate nerazzurra: il Galatasaray si fa avanti anche per Yann Sommer, portiere svizzero dell’Inter, aprendo uno scenario inedito e ricco di incognite. Nonostante non sia la prima scelta per motivi di età, il club turco sembra deciso a fare un’offerta concreta che potrebbe cambiare le carte in tavola. La vera domanda? Sommer resterà a Milano o partirà verso nuove sfide? Restate con noi per scoprirlo.

Sommer Inter, le ultime sul futuro del portiere svizzero dopo l'interessamento da parte del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Il Corriere dello Sport riporta un'interessante novità sul fronte mercato dell' Inter: oltre a Hakan Calhanoglu, il Galatasaray avrebbe messo nel mirino anche il portiere Yann Sommer. Sebbene non sia la prima scelta per questioni anagrafiche, il club turco sta valutando la possibilità di puntare sul numero uno svizzero come rinforzo per la porta. Dalla sede nerazzurra di viale Liberazione, non arrivano segnali ufficiali, ma è chiaro che Sommer non sia considerato incedibile.

F. Romano - Sommer è uno dei nomi nella lista del Galatasaray per il nuovo portiere, ma non l’unico. Sono state prese in considerazione diverse opzioni e finora non è stato fatto nessun approccio né con il giocatore né con l’Inter. Vai su Facebook

Il Galatasaray è alla ricerca di un portiere e Sommer rientra nella lista dei portieri graditi ma al momento non c’è stato nessun contatto né con l’Inter né con lo svizzero ? @FabrizioRomano Vai su X

