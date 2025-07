Uno degli abiti è stato rubato da un’imbucata un altro di Dolce & Gabbana ha preso fuoco | i retroscena imbarazzanti delle nozze di Bezos e Lauren Sanchez

Il matrimonio da sogno tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, che ha acceso i riflettori internazionali su Venezia, si è concluso tra eventi imbarazzanti e retroscena sorprendenti. Tra furti di abiti, incendi di capi di alta moda e momenti di caos, il grande evento ha svelato un lato nascosto dietro l’eleganza apparente. Ma cosa si cela davvero dietro questa celebrazione da record? I dettagli che emergono sono tanto sorprendenti quanto affascinanti.

Le luci si sono spente, gli yacht dei miliardari hanno lasciato la laguna e l’esercito di bodyguard è ripartito. Ma del matrimonio del secolo tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, che per tre giorni ha trasformato Venezia in un palcoscenico globale, restano non solo le immagini patinate, ma anche i racconti di una serie di incredibili “inconvenienti”. Dietro la facciata di un’organizzazione da 15 milioni di euro, protetta da ex-marine, si sarebbero infatti aperte falle imbarazzanti, tra cui il furto di un abito della sposa, un allarme anti-terrorismo e un vestito d’alta moda andato a fuoco. Il piano di Lauren, ora signora Bezos (come si è affrettata a segnalare sui social), prevedeva 27 cambi d’abito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Uno degli abiti è stato rubato da un’imbucata, un altro di Dolce & Gabbana ha preso fuoco”: i retroscena imbarazzanti delle nozze di Bezos e Lauren Sanchez

