Sabato i bollini rossi scendono da 20 a 15 in giallo 12 città

Sabato, i bollini rossi per il caldo intenso scenderanno da 20 a 15, segnando un lieve miglioramento grazie al maltempo in arrivo. La mappa delle città più colpite si aggiorna, con Milano e Torino che restano in giallo mentre altre metropoli come Ancona, Bologna e Bolzano sono ancora sotto alta attenzione. Un primo segnale di sollievo, ma l’estate non dà tregua: ecco cosa ci aspetta nelle prossime ore.

Sarà il primo effetto del maltempo in arrivo dal weekend, fatto sta che i bollini rossi del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che indicano il massimo livello di rischio, per tutta la popolazione, a causa del caldo, sabato scenderanno a 15 rispetto ai 20 di venerdì. In rosso ci sono tutte le principali città ad eccezione di Milano e Torino, gialle. Questo l'elenco dei bollini rossi: Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Tra le regioni è da segnalare il Lazio con tutte e 5 le province in rosso.

