Riccardo Gentile, giornalista di JuventusNews24, ha espresso entusiasmo per l'acquisto di Jonathan David, evidenziando il suo potenziale realizzativo con 109 gol in carriera. Tuttavia, avverte la dirigenza bianconera: se Juventus ambisce a vincere, serve qualcosa in più. Il canadese è un ottimo colpo, ma senza altri innesti offensivi di livello, le ambizioni di alta classifica rischiano di rimanere semplici sogni. La strada verso lo scudetto passa anche da qui.

Riccardo Gentile, giornalista, parla dell’affare che porterĂ Jonathan David alla Juventus e lancia un avviso ai naviganti per la composizione del reparto offensivo. Intervenuto negli studi di Sky Sport, Riccardo Gentile ha voluto esternare un parere su Jonathan David. A sua detta il suo inserimento nella rosa della Juve è sicuramente propizio a livello realizzativo. Tuttavia, lui da solo non basterĂ : ai bianconeri servirĂ un altro attaccante importante come Victor Osimhen. Ecco le sue parole. PAROLE – « David ha segnato 109 gol in cinque stagioni al Lille, è uno che segna sempre piĂą o meno 20 gol di media in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Riccardo Gentile apprezza l’acquisto di David, ma avvisa la dirigenza della Juve: «Il canadese è uno che ha segnato 109 gol con il Lille, ma se i bianconeri hanno ambizioni devono avere questi due attaccanti»

