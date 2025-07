LIVE Cobolli-Pinnington Jones 6-1 5-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | c’è il break nel 2° set l’azzurro può scappare via!

Segui in diretta il emozionante match tra Cobolli e Pinnington Jones a Wimbledon 2025, dove ogni punto può fare la differenza. La tensione si fa palpabile: i campioni si sfidano con determinazione, pronti a scrivere un nuovo capitolo nel torneo. Resta con noi e clicca per aggiornamenti live, perché in questo incontro ogni istante è un’occasione da non perdere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Ace (2°). 30-30 Lungo il dritto difensivo del britannico! Attenzione! 30-15 Risposta nei piedi di Cobolli! Sarebbe importante riaprire questo game. 30-0 Servizio e dritto Pinnington Jones. 15-0 Con il servizio il GBR. 5-2 A zero Cobolli! Molto bene! 40-0 Servizio e smorzata deliziosa, si è di nuovo sbloccato il n.23 del mondo virtuale! 30-0 Prima vincente, benissimo! 15-0 Servizio, dritto e comoda volèe! 4-2 NONOSTANTE DUE RIGHE DEL RIVALE! Un punto magistrale in comando con il dritto di Cobolli vale il break! Seconda 15-40 Prima vincente. 0-40 NOOOO la rispostina cortissima slice, poi il passante fulminante lungoriga di rovescio! 0-30 Che difesaaaaa di Cobolli, raccoglie il rovescio lungo di Pinnington Jones! 0-15 Doppio fallo! Secondo di Pinnington Jones, vediamo se si disunisce! 3-2 Servizio e dritto, se Cobolli vincerà, ricordiamoci di questo game! A-40 SERVIZIO VINCENTE di indicibile pesantezza! 40-40 Pauroso punto di pressione del romano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Pinnington Jones 6-1, 5-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: c’è il break nel 2° set, l’azzurro può scappare via!

In questa notizia si parla di: cobolli - pinnington - jones - diretta

Flavio Cobolli trova il n.281 del mondo a Wimbledon: la favola di Pinnington Jones - Flavio Cobolli ha conquistato con merito il suo posto tra le teste di serie a Wimbledon 2025, aprendo le porte a un percorso più agevole nei primi due turni.

Court 16 Volynets -#Cocciaretto (dopo Cash/Glasspool-Kirkov/Stevens) Court 17 #Sonego -Basilashvili (dopo Wang-Sonmez, Garin-Rinderknech, Jacquemot-Bencic, Salisbury/Skupski-Broom/Paris) Court 18 #Cobolli -Pinnington Jones Vai su X

La diretta scritta dell'ultimo atto del singolare femminile Vai su Facebook

LIVE Cobolli-Pinnington Jones 6-1, 3-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: inizio molto complicato di 2° set!; Wimbledon diretta, Cobolli e Darderi in campo: segui tutti i match di oggi LIVE; Diretta Flavio Cobolli - Jack Pinnington Jones - Singolare Maschile - Wimbledon 2025.

Diretta Wimbledon 2025/ Cobolli Pinnington Jones streaming video tv: ancora secondo turno! (oggi 3 luglio) - Diretta Wimbledon 2025 streaming video tv: per il secondo turno tornano in campo Flavio Cobolli, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. Segnala ilsussidiario.net

Wimbledon diretta, Cobolli e Darderi in campo: segui tutti i match di oggi LIVE - Darderi invece, dopo la sospensione di ieri, riparte con due set di ... Da corrieredellosport.it