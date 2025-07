Truffa telefonica sventata a Mantova | recuperati 16mila euro già finiti sul conto del finto poliziotto

Una brillante operazione antifrode a Mantova ha sventato una truffa telefonica che aveva già portato al trasferimento di 16 mila euro sul conto di un falso poliziotto. Quando un uomo di 56 anni di Guidizzolo ha ricevuto un SMS di richiesta di bonifico, ha agito con intelligenza, evitando di cadere nella trappola e contribuendo al recupero dei soldi. La sua prontezza ha dimostrato come la vigilanza possa fare la differenza nella lotta alle truffe online.

Mantova, 3 luglio 2025 – Un 56nne di Guidizzolo, nei giorni scorsi, ha ricevuto un SMS sul proprio telefono cellulare. Nel messaggio vi era scritto: “Nexi- Richiesta autorizzazione per bonifico bancario importo di 7.000 euro. Se disconosce questa operazione chiami il numero..”. Doppia trappola. Il 56nne, non avendo effettuato alcun bonifico, contattava il numero di rete fissa scritto sul messaggio SMS, parlando con un falso operatore bancario, il quale lo informava che risultava una richiesta di bonifico dell’importo di 7.000 euro. Il falso operatore informava il cliente che avrebbe passato la nota alla Polizia, e a breve sarebbe stato contattato da personale della Questura di Mantova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffa telefonica sventata a Mantova: recuperati 16mila euro già finiti sul conto del finto poliziotto

In questa notizia si parla di: euro - mantova - truffa - telefonica

Mantova, due 22enni arrestati con oltre 24 kg di hashish e 30mila euro in contanti nascosti in garage - Due ventiduenni di Mantova sono stati arrestati per spaccio di droga, con la polizia che ha sequestrato oltre 24 kg di hashish e 30mila euro in contanti, occultati nel loro garage.

SVENTATA IN TEMPO REALE DALLA POLIZIA DI STATO UNA TRUFFA DA 14 MILA EURO AD UN’ANZIANA CATANESE: FERMATO UN 17ENNE “EMISSARIO” DEL TRUFFATORE Sarebbe stata una questione di attimi e la truffa ad un’anziana catanese di 8 Vai su Facebook

Truffa telefonica sventata a Mantova: recuperati 16mila euro già finiti sul conto del finto poliziotto; Ingannato dal falso poliziotto versa 16mila euro su un conto corrente, i carabinieri salvano i soldi; Finto poliziotto truffa 56enne: carabiniere sventa in extremis raggiro telematico da 16mila euro.

Truffa telefonica sventata a Mantova: recuperati 16mila euro già finiti sul conto del finto poliziotto - Vittima un 56enne di Guidizzolo che ha aveva trasferito l’ingente somma sull’Iban del truffatore che prima si era spacciato per un operatore di banca e poi per un agente ... Scrive msn.com

Mantova, la truffa del falso bonifico via sms: versa 16 mila euro, ma intanto chiama il 112 con un altro telefono e si salva - Un 56enne di Guidizzolo ha abboccato a un inganno molto ben architettato, con due malviventi che si fingevano operatore di banca e agente di polizia. Come scrive milano.corriere.it