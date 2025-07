L’Europa accelera sui novel foods Meno tempo per autorizzarli

L’Europa accelera sull’approvazione dei novel foods, riducendo i tempi per portare innovazione e sostenibilità sulle nostre tavole. La Commissione europea ha presentato la sua nuova "Strategia per le scienze della vita", con un focus speciale sulla semplificazione delle procedure di autorizzazione. Questa svolta promette di aprire nuovi orizzonti per alimenti innovativi, dando impulso a un settore che può rivoluzionare il nostro modo di nutrirci e vivere.

