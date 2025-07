Gareth Bale si compra il Cardiff a meno della metà del cartellino che pagò il Real per acquistarlo

Gareth Bale, ex stella del calcio mondiale, si prepara a un nuovo capitolo: non più in campo, ma come proprietario del Cardiff City. Con un investimento di soli 46 milioni di euro, meno della metà di quanto il Real Madrid pagò per lui nel 2013, Bale reinvestirà nel club gallese dopo la retrocessione. È l'inizio di un'avventura imprenditoriale che promette di sorprendere appassionati e analisti. Continua a leggere.

L'ex stella gallese Gareth Bale è pronto a rientrare nel calcio da cui si era separato nel 2023. Lo farà da proprietario e imprenditore prelevando il Cardiff City, in vendita dopo l'ultima retrocessione. Il prezzo d'acquisto è di 46 milioni, meno della metà del cartellino che nel 2013 dovette pagare il Real Madrid al Tottenham per avere Bale, sborsando la folle cifra di 99 milioni e 700 mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

